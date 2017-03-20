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Прокуратура обязала Пушкиногорскую межрайонную больницу вести учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
День моряка-подводника в Пскове отметили торжественным митингом сегодня, 20 марта, на Набережной флотской славы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления.
Отдать дань уважения бойцам подводного флота пришли члены Псковского морского собрания, руководители ветеранских организаций и воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».
Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку Псковичам-флотоводцам, мореплавателями и строителям Российского Флота.
Источник: Псковская Лента Новостей