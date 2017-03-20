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День моряка-подводника в Пскове отметили торжественным митингом

20.03.2017 22:00 ПЛН, Псков

День моряка-подводника в Пскове отметили торжественным митингом сегодня, 20 марта, на Набережной флотской славы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления.

Отдать дань уважения бойцам подводного флота пришли члены Псковского морского собрания, руководители ветеранских организаций и воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».

Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку Псковичам-флотоводцам, мореплавателями и строителям Российского Флота.

Источник: Псковская Лента Новостей



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