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Экспертный совет при правительстве РФ хочет побороть бедность

21.03.2017 08:47 ПЛН, Псков

Стране готовят экономический взлет, путем повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, с 7,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Об этом говорится в предложениях экспертного совета при правительстве РФ (копия есть в распоряжении «Известий»).

Повышение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, например, заменой социальных льгот на адресную поддержку и обеление зарплат, пенсионной реформой.

«В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике. Остальные ограничения требуют комплексных долгосрочных мер, увязанных с институциональными преобразованиями», - говорится в тексте документа.

Эксперты считают, что за пять лет будет сложно «отбелить» теневой сектор и решить комплексные социальные проблемы, такие как коррупция.

Источник: Псковская Лента Новостей



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