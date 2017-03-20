Экспертный совет при правительстве РФ хочет побороть бедность

Стране готовят экономический взлет, путем повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, с 7,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Об этом говорится в предложениях экспертного совета при правительстве РФ (копия есть в распоряжении «Известий»).

Повышение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, например, заменой социальных льгот на адресную поддержку и обеление зарплат, пенсионной реформой.

«В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике. Остальные ограничения требуют комплексных долгосрочных мер, увязанных с институциональными преобразованиями», - говорится в тексте документа.

Эксперты считают, что за пять лет будет сложно «отбелить» теневой сектор и решить комплексные социальные проблемы, такие как коррупция.

Источник: Псковская Лента Новостей