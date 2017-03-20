Экспертный совет при правительстве РФ хочет побороть бедность

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Прокуратура обязала Пушкиногорскую межрайонную больницу вести учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации2
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Стране готовят экономический взлет, путем повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, с 7,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Об этом говорится в предложениях экспертного совета при правительстве РФ (копия есть в распоряжении «Известий»).
Повышение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, например, заменой социальных льгот на адресную поддержку и обеление зарплат, пенсионной реформой.
«В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике. Остальные ограничения требуют комплексных долгосрочных мер, увязанных с институциональными преобразованиями», - говорится в тексте документа.
Эксперты считают, что за пять лет будет сложно «отбелить» теневой сектор и решить комплексные социальные проблемы, такие как коррупция.
Источник: Псковская Лента Новостей