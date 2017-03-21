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«Молчуны» встали на пути пенсионной реформы

21.03.2017 08:50 ПЛН, Псков

«Молчуны» встали на пути пенсионной реформы, поскольку Минтруд настаивает на том, чтобы перевод их средств в страховую часть был произведен реальными деньгами, а не баллами.

О том, что правительство приняло решение разрешить перевод денег «молчунов» в страховую часть пенсии, рассказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

Но Минтруд считает, что перевод денег в страховую часть должен производиться не на балльной основе, а посредством живых денег, чтобы не размывать стоимость баллов.

«Если гражданину начисляются какие-либо баллы, то, естественно, они должны быть обеспечены реальными деньгами, поскольку в противном случае стоимость балла будет размываться, что, по сути, снизит будущие пенсии данных граждан», - цитирует «Известия» пресс-службу ведомства.

При этом эксперты считают, что перевод живых денег «молчунов» из НПФ, где они сейчас находятся, осложнен тем, что нет методики подсчета стоимости «балла».

Источник: Псковская Лента Новостей



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