|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
«Молчуны» встали на пути пенсионной реформы, поскольку Минтруд настаивает на том, чтобы перевод их средств в страховую часть был произведен реальными деньгами, а не баллами.
О том, что правительство приняло решение разрешить перевод денег «молчунов» в страховую часть пенсии, рассказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев.
Но Минтруд считает, что перевод денег в страховую часть должен производиться не на балльной основе, а посредством живых денег, чтобы не размывать стоимость баллов.
«Если гражданину начисляются какие-либо баллы, то, естественно, они должны быть обеспечены реальными деньгами, поскольку в противном случае стоимость балла будет размываться, что, по сути, снизит будущие пенсии данных граждан», - цитирует «Известия» пресс-службу ведомства.
При этом эксперты считают, что перевод живых денег «молчунов» из НПФ, где они сейчас находятся, осложнен тем, что нет методики подсчета стоимости «балла».
Источник: Псковская Лента Новостей