Жители Псковской области могут подать заявление о перерасчете пенсии на портале госуслуг

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность подать заявление о перерасчете размера пенсии в электронной форме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОПФР по Псковской области.
Перерасчет размера пенсии будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственног
Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, т. е. они относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения.
Уведомление о принятом Пенсионным фондом решении поступит в личный кабинет на ЕПГУ.
Напомним, что во всех клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда области можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru
По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультирова
Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, т. е. они относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения.
Уведомление о принятом Пенсионным фондом решении поступит в личный кабинет на ЕПГУ.
Напомним, что во всех клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда области можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru
По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультирова
Источник: Псковская Лента Новостей