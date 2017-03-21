Жители Псковской области могут подать заявление о перерасчете пенсии на портале госуслуг

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность подать заявление о перерасчете размера пенсии в электронной форме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОПФР по Псковской области.

Перерасчет размера пенсии будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственног о взаимодействия. При этом гражданин вправе представить эти документы сам.

Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, т. е. они относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения. Уведомление о принятом Пенсионным фондом решении поступит в личный кабинет на ЕПГУ. Напомним, что во всех клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда области можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru , создать, подтвердить и восстановить (в случае утери) свою учетную запись. Этой услугой в регионе уже воспользовались почти 15 тысяч человек. По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультирова ть граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте.

Источник: Псковская Лента Новостей