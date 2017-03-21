Сегодня: Вторник, 21 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Псков-ЭКСПО Сергей Стиллавин меняет профессию День национальной гвардии Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей конкурсный управляющий спорткомплекса «Электрон» Сергей Новиков,...29



Жители Псковской области могут подать заявление о перерасчете пенсии на портале госуслуг

21.03.2017 09:46 ПЛН, Псков

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность подать заявление о перерасчете размера пенсии в электронной форме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОПФР по Псковской области. 

Перерасчет размера пенсии будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. При этом гражданин вправе представить эти документы сам.

Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, т. е. они относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения.

Уведомление о принятом Пенсионным фондом решении поступит в личный кабинет на ЕПГУ.

Напомним, что во всех клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда  области можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, создать, подтвердить и восстановить (в случае утери)  свою учетную запись. Этой услугой в регионе уже воспользовались почти 15 тысяч человек.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31