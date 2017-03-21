Депутаты Олег Брячак и Наталья Тудакова предлагают Псковскому областному Собранию поддержать законопроект о мерах поддержки молодых семей

Депутаты Псковского областного Собрания из фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак и Наталья Тудакова предлагают парламенту поддержать проект федерального закона № 389-7 «О дополнительных мерах поддержки молодых семей». Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального парламента.

Законопроектом предлагается предусмотреть дополнительные меры поддержки молодых семей, направленные на улучшение жилищных условий, в виде предоставления беспроцентного целевого займа, льготной процентной ставки по кредитному договору (договору займа) для приобретения (строительства) жилого помещения, социальной выплаты для указанной цели, а также жилищной субсидии на погашение части основного долга и (или) процентов по кредиту (займу) при рождении ребенка. Законопроект направлен на предоставление молодым семьям более широких возможностей реализации конституционного права на жилище, а также на скорейшее достижение целей демографической политики.

«Очевидно, что государственная поддержка молодых семей в приобретение жилья предполагает создание необходимых условий для адаптации ее в условиях тяжелой экономической ситуации, поэтому государству нужно не останавливаться в разработке новых национальных проектов, которые способствовали решению проблем молодых семей и молодежи в целом. Государство, осуществляя эффективную социальную политику по обеспечению жильем молодых семей, решает одновременно и демографическую ситуацию», - говорится в пояснительной записке.

Необходимость поддержки молодых семей, в том числе в части улучшения жилищных условий, неоднократно подчеркивалась в посланиях президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации, администрациями регионов разрабатываются дополнительные меры поддержки молодых семей, направленных на улучшение демографической ситуации в регионах.

«Считаем принятие Федерального закона крайне необходимым, своевременным, принятие его будет, несомненно, способствовать улучшению социального положения молодых семей и повышении демографии в целом по стране», - говорится в пояснительной записке.

Источник: Псковская Лента Новостей