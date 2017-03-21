Великолукского предпринимателя, нарушившего закон «О рекламе», оштрафовали на 3 тысячи рублей

Арбитражным судом Псковской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, возбужденное прокурором города. По требованию прокурора города Великие Луки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей заместитель прокурора города Елена Паршина, в судебном заседании установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» индивидуальным предпринимателем установлена и эксплуатируется без соответствующего разрешения рекламная конструкция.

Индивидуального предпринимателя признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили штраф в размере 3 000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей