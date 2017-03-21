Великолукского предпринимателя, нарушившего закон «О рекламе», оштрафовали на 3 тысячи рублей

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Арбитражным судом Псковской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, возбужденное прокурором города. По требованию прокурора города Великие Луки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.
Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей заместитель прокурора города Елена Паршина, в судебном заседании установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» индивидуальным предпринимателем установлена и эксплуатируется без соответствующего разрешения рекламная конструкция.
Индивидуального предпринимателя признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили штраф в размере 3 000 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей