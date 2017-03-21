Из-за чего конфликтуют на работе жители Псковской области - итоги опроса

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) провела всероссийский опрос специалистов, в том числе и работников Псковской области, чтобы выяснить, как часто у них случаются конфликты на рабочем месте, по каким причинам и как, по мнению работников, можно избежать спорных ситуаций.

Почти треть респондентов со всей России, включая жителей Псковской области, заявили, что конфликты на работе происходят реже раза в месяц, ещё 18% выбрали вариант ответа «Никогда» - причём больше всего таких респондентов среди работников отрасли «Искусство, культура» (30%). Лишь 7% указали, что споры на работе случаются каждый день. Чаще остальных ежедневно сталкиваются с конфликтами на работе работники ЖКХ (15%) и добывающей отрасли (12%).

По данным опроса, в подавляющем большинстве случаев причинами столкновений интересов служат рабочие вопросы (82%). Ещё 11% респондентов основной причиной конфликтов назвали бытовые вопросы. Больше всего таких респондентов среди работников тяжёлого машиностроения и добывающей отрасли (по 20%).

Чаще всего все конфликты заканчиваются достижением договорённости, которая всех устраивает. При этом конфликты по рабочим вопросам таким образом завершаются чаще, чем споры по бытовым вопросам. Бытовые же столкновения чаще, чем рабочие, заканчиваются «заморозкой».

В целом, по мнению специалистов из разных регионов страны, включая жителей Псковской области, конфликтов может помочь избежать уважение коллег друг к другу, так считают 63%. Ещё 16% уверены, что конфликтов вообще не нужно избегать, т.к. это нормальная часть рабочего процесса.

Часто ли на вашей работе случаются конфликты между сотрудниками?

Распределение по отраслям

Каждый день Несколько раз в неделю Раз в неделю и реже Раз в месяц и реже Никогда Затрудняюсь ответить Искусство, культура 5% 13% 19% 24% 30% 10% Услуги для населения 3% 11% 16% 32% 26% 11% Телекоммуникации, связь 5% 15% 15% 34% 23% 9% Лесная промышленность, деревообработка 9% 13% 18% 33% 22% 4% Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника 5% 13% 22% 32% 21% 7% Информационные технологии, системная интеграция, интернет 4% 11% 17% 38% 21% 9% Финансовый сектор 5% 12% 16% 33% 20% 13% Товары народного потребления (непищевые) 9% 14% 19% 27% 20% 11% Государственные организации 8% 14% 14% 30% 19% 14% Розничная торговля 9% 12% 17% 33% 19% 10% Нефть и газ 7% 17% 15% 32% 18% 10% Автомобильный бизнес 8% 14% 18% 30% 18% 11% Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 6% 14% 16% 31% 18% 15% Добывающая отрасль 12% 22% 12% 30% 18% 6% Услуги для бизнеса 10% 13% 16% 34% 18% 9% Перевозки, логистика, склад, ВЭД 9% 19% 17% 30% 17% 8% Образовательные учреждения 7% 11% 13% 35% 17% 18% Металлургия, металлообработка 10% 16% 22% 27% 17% 9% Медицина, фармацевтика, аптеки 6% 17% 14% 34% 16% 13% Сельское хозяйство 9% 13% 17% 34% 16% 11% Химическое производство, удобрения 9% 20% 22% 28% 15% 7% Энергетика 7% 11% 20% 36% 15% 12% Продукты питания 11% 19% 17% 28% 14% 11% Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 8% 17% 17% 32% 14% 12% СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 5% 22% 17% 36% 13% 8% ЖКХ 15% 12% 14% 31% 12% 16% Тяжелое машиностроение 12% 14% 29% 27% 10% 8% Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг 11% 20% 23% 28% 10% 8%

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 20 февраля – 5 марта 2017 года среди 6797 сотрудников российских компаний.

Источник: Псковская Лента Новостей