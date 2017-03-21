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На 20 тыс. рублей оштрафовали заместителя главы администрации Пскова за продление контракта по реконструкции улицы Калинина

21.03.2017 12:19 ПЛН, Псков

В Пскове по инициативе прокурора чиновник привлечен к ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Как сообщает сайт генеральной прокуратуры РФ, прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что в соответствии с положениями заключенного муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами Детская, Георгиевская и Красных Просвещенцев в городе Пскове» срок его исполнения был определен в три месяца.

В нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заместитель главы администрации города Пскова подписал дополнительное соглашение к муниципальному контракту, которым изменены его существенные условия – срок исполнения был продлен до шести месяцев.

Такие действия должностного лица органа местного самоуправления нарушают принципы открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок и направлены на ограничение круга возможных претендентов на участие в закупке.

В этой связи заместителем прокурора города в отношении заместителя главы администрации города Пскова было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

Постановлением руководителя Псковского УФАС России чиновник признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 20 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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