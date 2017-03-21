В новой школе в Великих Луках предусмотрено три спортзала, бассейн и кинозал

В ходе своего рабочего визита в Великие Луки губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил стройплощадку школы №6 на улице Гагарина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В данный момент там производится разбор завалов на месте разрушенного корпуса. До конца текущей недели предварительные работы будут завершены.

Начальник управления образования администрации города Велиие Луки Татьяна Лозницкая рассказала главе региона о том, что для строительства школы на месте снесенного корпуса по проспекту Гагарина,108 выбран типовой проект курской школы на 792 учащихся.

Андрей Турчак особое внимание обратил на фасад будущей школы, который должен быть ярким и позитивным. Дизайн фасада должен быть согласован с главой региона.

В новой школе предусмотрены три спортивных зала, бассейн, медиацентр, актовый зал с кинозалом, столовая на 300 посадочных мест, медицинский блок, стоматологический кабинет, тренажерный зал, зал хореографии. Также планируется оборудовать цифровые лаборатории, мобильные компьютерные классы, лингафонный кабинет, инженерно-технологический класс, лабораторию 3D-моделирования и прототипирования и другие помещения.

Источник: Псковская Лента Новостей