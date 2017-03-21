Жителей Псковской области призывают создавать новые приюты для животных

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Пенсионер из Пушкиногорского района решил открыть банковский вклад под выгодный процент, но лишился 390 тысяч рублей 3
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
На сегодняшний день в Псковской области функционирует несколько приютов. С приходом весны зоозащитные организации переполнены и не могут принять всех нуждающихся котов и собак.
В связи с этим Татьяна Тимофеева, создатель первого приюта в Псковской области, призывает создавать новые приюты и зоозащитные организации.
«Очень актуален приют в Псковском районе, где до сих пор никто не реагирует на имеющиеся жалобы. Тогда как собаки, на которых поступают жалобы, при отсутствии приюта - погибают... Вопрос решается путем потрав. В Пскове много активных зоозащитников, ловцов, которые могли бы реализовать себя, создав новый, долгожданный приют в Псковском районе», - пишет зоозащитница.
Более того районные власти Псковского района готовы предложить зоозащитникам территорию для приюта и помещение. Городские поселения Пыталово и Палкино также готовы сотрудничать с зоозащитниками.
Для того, чтобы заключать договора на работу с животными, необходимо создать юридическое лицо или к любой имеющейся уже организации (в том числе и ИП) добавить необходимый ОКВЭД по виду деятельности
Помощь в решении организационных вопросов по созданию приюта можно получить в Управлении ветеринарии Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей