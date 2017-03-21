Жителей Псковской области призывают создавать новые приюты для животных

На сегодняшний день в Псковской области функционирует несколько приютов. С приходом весны зоозащитные организации переполнены и не могут принять всех нуждающихся котов и собак.

В связи с этим Татьяна Тимофеева, создатель первого приюта в Псковской области, призывает создавать новые приюты и зоозащитные организации.

«Очень актуален приют в Псковском районе, где до сих пор никто не реагирует на имеющиеся жалобы. Тогда как собаки, на которых поступают жалобы, при отсутствии приюта - погибают... Вопрос решается путем потрав. В Пскове много активных зоозащитников, ловцов, которые могли бы реализовать себя, создав новый, долгожданный приют в Псковском районе», - пишет зоозащитница.

Более того районные власти Псковского района готовы предложить зоозащитникам территорию для приюта и помещение. Городские поселения Пыталово и Палкино также готовы сотрудничать с зоозащитниками.

Для того, чтобы заключать договора на работу с животными, необходимо создать юридическое лицо или к любой имеющейся уже организации (в том числе и ИП) добавить необходимый ОКВЭД по виду деятельности

Помощь в решении организационных вопросов по созданию приюта можно получить в Управлении ветеринарии Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей