Участник движения «Свое!» вручит специальный приз «За волю к победе» на «Марафоне Здоровья-2017»

24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, на базе Великолукской академии физкультуры и спорта пройдет спортивный праздник «Марафон Здоровья - 2017», организованный Псковским Красным Крестом. Марафон объединит учащихся Псковской области в борьбе с туберкулезом. Ожидается, что в спортивном мероприятии примут участие около 90 юношей и девушек из различных уголков Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе движения «Свое!».

Участник движения «Свое!» - великолукское предприятие ЗАО «ЗЭТО» подготовило специальный приз «За волю к победе», который вручит генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

Напомним, что движение «Свое!» создано в конце 2015 года по инициативе Александра Козловского, который в настоящее время представляет Псковскую область в Государственной Думе РФ. ЗАО «ЗЭТО» в числе первых предприятий вступило в ряды движения «Свое!».

Источник: Псковская Лента Новостей