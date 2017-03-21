Участник движения «Свое!» вручит специальный приз «За волю к победе» на «Марафоне Здоровья-2017»

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Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо на улице Зверева в Великих Луках2
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, на базе Великолукской академии физкультуры и спорта пройдет спортивный праздник «Марафон Здоровья - 2017», организованный Псковским Красным Крестом. Марафон объединит учащихся Псковской области в борьбе с туберкулезом. Ожидается, что в спортивном мероприятии примут участие около 90 юношей и девушек из различных уголков Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе движения «Свое!».
Участник движения «Свое!» - великолукское предприятие ЗАО «ЗЭТО» подготовило специальный приз «За волю к победе», который вручит генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков.
Напомним, что движение «Свое!» создано в конце 2015 года по инициативе Александра Козловского, который в настоящее время представляет Псковскую область в Государственной Думе РФ. ЗАО «ЗЭТО» в числе первых предприятий вступило в ряды движения «Свое!».
Источник: Псковская Лента Новостей