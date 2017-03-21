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В «Псковэнерго» предпринимают дополнительные меры по обеспечению надежности электроснабжения ЕГЭ

21.03.2017 16:42 ПЛН, Псков

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения пунктов проведения единого государственного экзамена на территории Псковской области специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» осуществляют комплекс  предупредительных мероприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», в настоящее время в производственных отделениях электрических сетей «Псковэнерго» проводится дополнительное обследование оборудования, задействованного в схеме электроснабжения каждого пункта приема экзаменов.

В дни проведения ЕГЭ на дежурстве будут находиться передвижные резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые позволят в случаях непредвиденных технологических нарушений оперативно восстановить подачу электроэнергии на пункты приема экзаменов. С этой целью в преддверии ответственных мероприятий налажено взаимодействие специалистов «Псковэнерго» с работниками школ, ответственными за внутренние электрические сети в зданиях.  

В период проведения ЕГЭ в соответствии с районами эксплуатационной ответственности в «Псковэнерго» будет организовано дежурство руководителей технических служб, оперативно-выездных и дополнительных ремонтных бригад.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, досрочный период единого экзамена на территории региона в этом году стартует в предстоящий четверг, 23 марта. Для выпускников будет работать один пункт проведения экзамена на базе вечерней школы №1 в Пскове. Основной период ЕГЭ начнется 29 мая. В это время экзамен предстоит сдать 2 тысячам 907 выпускникам.

Также сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отметила Псковскую область в числе семи регионов, обеспечивших проведение тестирования систем непрерывного видеонаблюдения ЕГЭ в полном соответствии с  регламентом.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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