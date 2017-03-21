Несколько новых номинаций появились в рамках конкурса «Лучший урок письма - 2017»

В рамках проведения XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма - 2017» появились несколько новых номинаций, учрежденных Почтой России совместно с министерствами и ведомствами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФПС Псковской области, оргкомитет Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» совместно с Министерством спорта России дополнительно объявляет номинацию «За здоровьем в парки и на спортплощадки!», а совместно с Общественной палатой Российской Федерации – номинацию «Творить добро – что значат для меня эти слова?».

Детские письма и рисунки принимаются на конкурс до 15 августа. С подробными условиями и полным перечнем номинаций можно ознакомиться на сайте: https://www.pochta.ru/news-list/item/599050205. Подведение итогов и награждение авторов лучших писем, по традиции, состоится в октябре и будет приурочено ко Всемирному дню почты и Международной неделе письма. Победителей ожидают дипломы, а также специальные призы учредителей номинаций и ценные подарки от партнеров конкурса. Лучшие письма прозвучат в эфире радио «Книга» в исполнении авторов.

Кроме того, стартует специальная номинация конкурса «Лучший урок письма» - «Пишу, о чем мечтаю». Призеры конкурса, авторы самых интересных писем и самые лучшие мечтатели, станут обладателями путевок на тематическую почтовую смену в МДЦ «Артек». Для участия в данной номинации необходимо до 1 мая (дата отправки будет определяться по почтовому штемпелю) направить письмо на тему «Пишу, о чем мечтаю» по адресу: 131000, Москва, Варшавское ш., д. 37 с отметкой на конверте «Пишу, о чем мечтаю». Для участия в конкурсе по данной номинации принимаются только рукописные работы, соответствующие заданной тематике, объемом не менее одной страницы формата А4. При направлении работы к письму обязательно приложите заполненную анкету участника, которую также можно найти на странице конкурса на сайте.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским Государственным Университетом им. М. В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма.

Источник: Псковская Лента Новостей