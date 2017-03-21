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Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо на улице Зверева в Великих Луках2
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
В Пскове состоялся первый дружеский матч по волейболу среди адвокатов Адвокатской палаты Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате Псковской области, в матче приняли участие адвокаты из Псковской областной коллегии адвокатов, Псковской коллегии адвокатов «Независимая», Коллегии адвокатов «Псковюрколлегия», Коллегия адвокатов «Псков-Адвокат».
Инициатором данного мероприятия явился совет Адвокатской палаты, как отметил президент Адвокатской палаты Псковской области Алексей Герасимов: «Выражаю надежду, что спортивные турниры по волейболу среди адвокатов станут традиционными. Подобные спортивные мероприятия не только укрепляют здоровье, но и способствуют развитию взаимопонимания и сотрудничества между членами адвокатского сообщества».
Хочется отметить, что в скором предполагается товарищеский турнир между адвокатами Адвокатской палаты Псковской области и членами Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.
Источник: Псковская Лента Новостей