В Пскове состоялся первый дружеский матч по волейболу среди адвокатов

В Пскове состоялся первый дружеский матч по волейболу среди адвокатов Адвокатской палаты Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате Псковской области, в матче приняли участие адвокаты из Псковской областной коллегии адвокатов, Псковской коллегии адвокатов «Независимая», Коллегии адвокатов «Псковюрколлегия», Коллегия адвокатов «Псков-Адвокат».

Инициатором данного мероприятия явился совет Адвокатской палаты, как отметил президент Адвокатской палаты Псковской области Алексей Герасимов: «Выражаю надежду, что спортивные турниры по волейболу среди адвокатов станут традиционными. Подобные спортивные мероприятия не только укрепляют здоровье, но и способствуют развитию взаимопонимания и сотрудничества между членами адвокатского сообщества».

Хочется отметить, что в скором предполагается товарищеский турнир между адвокатами Адвокатской палаты Псковской области и членами Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Источник: Псковская Лента Новостей