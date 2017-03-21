Сегодня: Вторник, 21 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Участки на берегу реки Великой День национальной гвардии Сергей Стиллавин меняет профессию Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу...8



В Пскове состоялся первый дружеский матч по волейболу среди адвокатов

21.03.2017 18:36 ПЛН, Псков

В Пскове состоялся первый дружеский матч по волейболу среди адвокатов Адвокатской палаты Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате Псковской области, в матче приняли участие адвокаты из Псковской областной коллегии адвокатов, Псковской коллегии адвокатов «Независимая», Коллегии адвокатов «Псковюрколлегия», Коллегия адвокатов «Псков-Адвокат».

Инициатором данного мероприятия явился совет Адвокатской палаты, как отметил президент Адвокатской палаты Псковской области Алексей Герасимов: «Выражаю надежду, что спортивные турниры по волейболу среди адвокатов станут традиционными. Подобные спортивные мероприятия  не только укрепляют здоровье, но и способствуют развитию взаимопонимания и сотрудничества между членами адвокатского сообщества».

Хочется отметить, что в скором предполагается товарищеский турнир между адвокатами Адвокатской палаты Псковской области и членами Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31