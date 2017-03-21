В центре Пскова на ступенях ДКП состоится собрание представителей профорганизаций работников бюджетной сферы

22 марта в Пскове в 16.30 на ступенях Дома культуры профсоюзов (пл. Ленина, 1) состоится собрание представителей профсоюзных организаций работников бюджетной сферы Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей облсовпрофе.

Напомним, что псковские профсоюзы намеревались провести на ступенях ДКП с согласия собственника данного объекта недвижимости очередной пикет в поддержку требования индексации должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской области. Такое решение было принято после того, как им вторично отказали согласовать для проведения публичной акции место у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади. Но и в согласовании пикета на ступенях ДКП им также было отказано.

«21 марта два организатора очередного пикета псковских профсоюзов за индексацию заработной платы работников бюджетной сферы Псковской области - заведующий отделом развития профсоюзного движения и организации коллективных действий Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и его заместитель Валерия Мишакова - получили от администрации Псковской области отказ в согласовании места его проведения. Формально отказ содержит отсылку к федеральному законодательству. Администрация Псковской области полагает, что право поиска свободного места для проведения публичной акции принадлежит только ей, а сам заявитель не обладает полномочиями изыскать место для проведения своего публичного мероприятия и согласовать его с собственником объекта недвижимости или земельного участка (либо, как в данном случае, территории части здания). И на основании этого чиновники классифицировали изменение места проведения публичного мероприятия как новую заявку на проведение нового мероприятия, рассудив, что профсоюзы должны были подать на него заявку за три дня и ожидать решения администрации области», - сообщила председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

Мы в свою очередь полагаем, что на любые изыски со стороны Управления внутренней политики администрации Псковской области можно найти спокойный ответ в рамках федерального законодательства. Поэтому организаторы мероприятия в лице представителей профсоюзов уведомили сегодня органы исполнительной власти Псковской области о том, что мы меняем форму проведения мероприятия на ступеньках ДКП. Теперь оно называется собранием представителей первичных профсоюзных организаций, целью которого является обсуждение социально-значимой проблемы - ситуации с заработной платой работников бюджетной сферы Псковской области. И данное мероприятие в предусмотренном формате и с соответствующим количеством лиц мы проведем. Для этого издано распоряжение, которым данная территория объявлена специально отведенным местом для проведения мероприятия, для чего будут обеспечены соответствующие условия. И 22 марта профсоюзный актив, собственники здания, организаторы акции появятся в запланированном месте», - заявила Ульяна Михайлова.

Она отметила, что будет подготовлена новая резолюция собрания представителей профсоюзных организаций. «Считаю также актуальным предложить своим профсоюзным товарищам отдельно описать всю эпопею, связанную с действиями органов исполнительной власти по согласованию публичных мероприятий псковских профсоюзов, и направить эти материалы для дачи соответствующей оценки в органы прокуратуры и в Управление Президента по внутренней политике», - добавила Ульяна Михайлова.

В рамках мероприятия планируется использовать профсоюзную символику и плакаты в поддержку требования индексации заработной платы работников бюджетной сферы Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей