Псковские судебные приставы передали морскую саблю, часть ружья и столовые приборы министерству культуры

ОСП Печорского и Палкинского районов осуществлена передача культурных ценностей на временное хранение в Управление Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в отделе судебных приставов ОСП Печорского и Палкинского районов на принудительном исполнении находилось 2 исполнительных производства, предметом исполнения которых являлась конфискация старинных предметов, которые необходимо было обратить в собственность государства.

В перечень предметов вошли часть гладкоствольного длинноствольного огнестрельного ружья, сабля морская унтер-офицерская образца 1878 года, а также столовые приборы конца 19 века. Культурную ценность данных предметов подтвердила экспертиза.

В соответствии с п. б, ч. 2 Положения «О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства», утвержденного постановлением правительства РФ, имущество, представляющее культурную ценность, передается министерству культуры РФ.

Начальником ОСП Печорского и Палкинского районов Павлом Лукиным по акту приема-передачи конфискованных предметов на временное хранение, все предметы, представляющие культурную ценность, переданы в Санкт-Петербург в управление министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Находящиеся в ОСП Печорского и Палкинского районов исполнительные производства по данным культурным ценностям окончены фактическим исполнением.

Источник: Псковская Лента Новостей