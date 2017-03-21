Псковские судебные приставы передали морскую саблю, часть ружья и столовые приборы министерству культуры

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
ОСП Печорского и Палкинского районов осуществлена передача культурных ценностей на временное хранение в Управление Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в отделе судебных приставов ОСП Печорского и Палкинского районов на принудительном исполнении находилось 2 исполнительных производства, предметом исполнения которых являлась конфискация старинных предметов, которые необходимо было обратить в собственность государства.
В перечень предметов вошли часть гладкоствольного длинноствольного огнестрельного ружья, сабля морская унтер-офицерская образца 1878 года, а также столовые приборы конца 19 века. Культурную ценность данных предметов подтвердила экспертиза.
В соответствии с п. б, ч. 2 Положения «О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства», утвержденного постановлением правительства РФ, имущество, представляющее культурную ценность, передается министерству культуры РФ.
Начальником ОСП Печорского и Палкинского районов Павлом Лукиным по акту приема-передачи конфискованных предметов на временное хранение, все предметы, представляющие культурную ценность, переданы в Санкт-Петербург в управление министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Находящиеся в ОСП Печорского и Палкинского районов исполнительные производства по данным культурным ценностям окончены фактическим исполнением.
Источник: Псковская Лента Новостей