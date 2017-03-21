Начальник УМВД России по Псковской области провел прием граждан

В УМВД России по Псковской области прошел прием граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, вместе с начальником управления генерал-майором полиции Юрием Инстранкиным в нем принял участие председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев.

Обращения к руководству управления касались различных аспектов деятельности органов внутренних дел. В частности, разговор шел о ходе рассмотрения конкретных уголовных дел, соблюдении законодательных норм. Поднимались вопросы профилактики преступлений, жертвами которых нередко становятся представители старшего поколения.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев подчеркнул, что всем заявителям были даны исчерпывающие ответы и разъяснен порядок рассмотрения их обращений.

Отметим, что прием граждан в УМВД России по Псковской области осуществляется на регулярной основе в соответствии с утверждаемым графиком. К участию в этой ответственной работе постоянно привлекаются и наиболее компетентные в правовых вопросах представители Общественного совета при УМВД.

Источник: Псковская Лента Новостей