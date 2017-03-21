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VIII Всероссийские Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 8-9 июня

21.03.2017 19:21 ПЛН, Псков

Во вторник, 21 марта, в администрации Псковской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению VIII Всероссийских Александро-Невских чтений, которые пройдут в Пскове 8-9 июня.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участниками совещания стали представители комитетов и управлений администраций Псковской области и города Пскова, Псковской и Порховской Епархии, региональных учреждений культуры и образования.
 
Члены оргкомитета обсудили места проведения пленарного заседания, торжественных церемоний открытия и закрытия мероприятия.
 
Основная тема чтений - «От Александра Невского до наших дней: уроки истории».
 
В рамках чтений состоится исследовательская конференция. Также планируются концерт духовно-патриотических песнопений, военно-исторические реконструкции, выставки картин, декоративно-прикладного творчества, фотовыставки.
 
По традиции чтения проводятся по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия при поддержке губернатора Псковской области Андрея Турчака и руководства города Пскова.
 
Александро-Невские чтения входят в программу празднования дней воинской славы России и стали традиционными для Псковской земли.

Источник: Псковская Лента Новостей



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