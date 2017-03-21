VIII Всероссийские Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 8-9 июня

Во вторник, 21 марта, в администрации Псковской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению VIII Всероссийских Александро-Невских чтений, которые пройдут в Пскове 8-9 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участниками совещания стали представители комитетов и управлений администраций Псковской области и города Пскова, Псковской и Порховской Епархии, региональных учреждений культуры и образования.

Члены оргкомитета обсудили места проведения пленарного заседания, торжественных церемоний открытия и закрытия мероприятия.

Основная тема чтений - «От Александра Невского до наших дней: уроки истории».

В рамках чтений состоится исследовательская конференция. Также планируются концерт духовно-патриотических песнопений, военно-исторические реконструкции, выставки картин, декоративно-прикладного творчества, фотовыставки.

По традиции чтения проводятся по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия при поддержке губернатора Псковской области Андрея Турчака и руководства города Пскова.

Александро-Невские чтения входят в программу празднования дней воинской славы России и стали традиционными для Псковской земли.

Источник: Псковская Лента Новостей