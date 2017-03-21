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Реальные доходы россиян в феврале снизились на 4,1%

21.03.2017 19:43 ПЛН, Псков

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в феврале 2017 года снизились на 4,1% по сравнению с февралем 2016 года после роста на 8,1% в январе, сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Соответствующие данные приводит «Интерфакс». 
 
Как сообщалось, реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году зафиксировано их сокращение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.
 
В номинальном выражении доходы населения в феврале 2017 года составили 29 тыс. 100 рублей - рост на 1,2% к февралю 2016 года. Средняя заработная плата в феврале 2017 года составила 35 тыс. 900 рублей и выросла на 6,0% к февралю 2016 года.
 
В реальном выражении средняя зарплата в феврале 2017 года увеличилась на 1,3%.

Источник: Псковская Лента Новостей



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