За год Контрольно-счетная палата Пскова выявила коррупционные нарушения на сумму в 37 млн рублей

Сегодня, 21 марта, под руководством главы Пскова Ивана Цецерского прошло очередное заседание Совета по противодействию коррупции муниципального образования «Город Псков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, в мероприятии приняли участие и.п. главы администрации города Пскова Татьяна Иванова, Прокурор города Пскова Александр Григорьев, депутат Псковской городской Думы, председатель думской комиссии по депутатской этике Валерий Петров, руководители контрольных служб и силовых структур города.

В ходе заседания контрольные органы города Пскова отчитались о проделанной работе за 2016 год. Так, начальник Финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт рассказала, что в прошлом году проведено 40 контрольных и 10 ревизионных проверок в отношении муниципальных учреждений на сумму более 4 млрд рублей, по итогам которых составлено 17 представлений, 2 предписания и 2 дисциплинарных взыскания. «Следов коррупции нет», - уточнила Тамара Винт. Речь идет о предупреждении коррупции, выявлении элементов, способствующих ее развитию.

Председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова Василий Гончар сообщил об экспертно-аналитических мероприятиях по нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств и муниципального имущества. По его словам, идет каждодневная работа по предотвращению коррупции, в ходе 77 проверок на сумму 3 млрд рублей выявлено нарушений на сумму 37 млн рублей, по ним выписано 11 представлений. Василий Гончар остановился на проблеме расхождения цифр в документах.

Глава города подчеркнул важность персональной ответственности сотрудников: «За любым документом стоит чиновник, который подписывает акты работ. Значит надо применять меры взыскания. Это или халатность, или умышленно. Надо выяснить источник, что явилось причиной нарушения. Наша задача - наводить общий порядок». Иван Цецерский поручил Контрольно-Счётной палате города проанализировать ход исполнения предписаний, провести повторный, выборочный контроль с согласия прокуратуры и в соответствии с законодательством.

С результатами анализа и организации проверок использования муниципального имущества присутствующих ознакомила председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Лариса Морозова. В ходе проверок КУМИ обнаружены технические несоответствия в документах, коррупционных фактов не выявлено.

Глава города поднял вопрос о неразграниченных землях и попросил прокурора города посодействовать в решении. «Землей в городе должен заниматься муниципалитет, - пояснил глава. - Ведь никто не содержит неразграниченные земли. А здесь также надо проводить благоустройство, убирать мусор, то же самое в отношении земель военведа».

Руководитель правового комитета администрации города Валерий Наводкин рассказал о правовой экспертизе документов.

В заключение совещания начальники кадровых служб органов местного самоуправления рассказали о результатах проверки достоверности и полноты представленных сведений депутатами, руководителями муниципальных учреждений и муниципальными служащими, сообщив, что 31 марта истекает срок подачи справок о доходах за 2016 год.

Глава города, подытожив заседание Совета, сказал, что минимизировать факты коррупции помог открытый подход в обсуждении вопросов, за 2016 год проведена большая внутренняя аналитическая работа.

Следующее заседание Совета по противодействию коррупции намечено на июнь.

Источник: Псковская Лента Новостей