Сегодня: Вторник, 21 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сергей Стиллавин меняет профессию Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей День национальной гвардии Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу...8



За год Контрольно-счетная палата Пскова выявила коррупционные нарушения на сумму в 37 млн рублей

21.03.2017 21:16 ПЛН, Псков

Сегодня, 21 марта, под руководством главы Пскова Ивана Цецерского прошло очередное заседание Совета по противодействию коррупции муниципального образования «Город Псков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, в мероприятии приняли участие и.п. главы администрации города Пскова Татьяна Иванова, Прокурор города Пскова Александр Григорьев, депутат Псковской городской Думы, председатель думской комиссии по депутатской этике Валерий Петров, руководители контрольных служб и силовых структур города.
 
В ходе заседания контрольные органы города Пскова отчитались о проделанной работе за 2016 год. Так, начальник Финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт рассказала, что в прошлом году проведено 40 контрольных и 10 ревизионных проверок в отношении муниципальных учреждений на сумму более 4 млрд рублей, по итогам которых составлено 17 представлений, 2 предписания и 2 дисциплинарных взыскания. «Следов коррупции нет», - уточнила Тамара Винт. Речь идет о предупреждении коррупции, выявлении элементов, способствующих ее развитию.
 
Председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова Василий Гончар сообщил об экспертно-аналитических мероприятиях по нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств и муниципального имущества. По его словам, идет каждодневная работа по предотвращению коррупции, в ходе 77 проверок на сумму 3 млрд рублей выявлено нарушений на сумму 37 млн рублей, по ним выписано 11 представлений. Василий Гончар остановился на проблеме расхождения цифр в документах.
 
Глава города подчеркнул важность персональной ответственности сотрудников: «За любым документом стоит чиновник, который подписывает акты работ. Значит надо применять меры взыскания. Это или халатность, или умышленно. Надо выяснить источник, что явилось причиной нарушения. Наша задача - наводить общий порядок». Иван Цецерский поручил Контрольно-Счётной палате города проанализировать ход исполнения предписаний, провести повторный, выборочный контроль с согласия прокуратуры и в соответствии с законодательством.
 
С результатами анализа и организации проверок использования муниципального имущества присутствующих ознакомила председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Лариса Морозова. В ходе проверок КУМИ обнаружены технические несоответствия в документах, коррупционных фактов не выявлено.
 
Глава города поднял вопрос о неразграниченных землях и попросил прокурора города посодействовать в решении. «Землей в городе должен заниматься муниципалитет, - пояснил глава. - Ведь никто не содержит неразграниченные земли. А здесь также надо проводить благоустройство, убирать мусор, то же самое в отношении земель военведа».
 
Руководитель правового комитета администрации города Валерий Наводкин рассказал о правовой экспертизе документов.
 
В заключение совещания начальники кадровых служб органов местного самоуправления рассказали о результатах проверки достоверности и полноты представленных сведений депутатами, руководителями муниципальных учреждений и муниципальными служащими, сообщив, что 31 марта истекает срок подачи справок о доходах за 2016 год.
 
Глава города, подытожив заседание Совета, сказал, что минимизировать факты коррупции помог открытый подход в обсуждении вопросов, за 2016 год проведена большая внутренняя аналитическая работа.
 
Следующее заседание Совета по противодействию коррупции намечено на июнь.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 8 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31