Сегодня: Среда, 22 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сергей Стиллавин меняет профессию Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Участки на берегу реки Великой День национальной гвардии Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу...9



Правительство может создать специальный премиальный фонд для эффективных госслужащих

22.03.2017 08:46 ПЛН, Псков

Чиновникам доплатят за экономию бюджета из специального премиального фонда. Об этом «Известиям» рассказали источники в правительстве.

«Планируется, что выплата премии будет разбиваться на несколько частей: за выполнение персонального KPI (ключевые показатели эффективности - «Известия») - ежеквартально, а то, что касается самого проекта, - ежегодно или в конце проекта», - заявил один из них.

Правда, формула начисления KPI пока не рассчитана. Критериев может быть несколько - не только экономия средств, но и качество реализации и успешность проекта.

Так, Минэкономразвития предлагает премировать занятых на проектах госслужащих за экономию не менее 10% бюджета от запланированных расходов.

Эксперты считают, что реализация этого начинания может столкнуться с проблемами, поскольку многие проекты рассчитаны на долгие сроки, а чиновничья работа предполагает рутинный каждодневный труд, а не креативность «эффективных менеджеров».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31