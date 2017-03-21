Правительство может создать специальный премиальный фонд для эффективных госслужащих

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Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо на улице Зверева в Великих Луках3
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
Чиновникам доплатят за экономию бюджета из специального премиального фонда. Об этом «Известиям» рассказали источники в правительстве.
«Планируется, что выплата премии будет разбиваться на несколько частей: за выполнение персонального KPI (ключевые показатели эффективности - «Известия») - ежеквартально, а то, что касается самого проекта, - ежегодно или в конце проекта», - заявил один из них.
Правда, формула начисления KPI пока не рассчитана. Критериев может быть несколько - не только экономия средств, но и качество реализации и успешность проекта.
Так, Минэкономразвития предлагает премировать занятых на проектах госслужащих за экономию не менее 10% бюджета от запланированных расходов.
Эксперты считают, что реализация этого начинания может столкнуться с проблемами, поскольку многие проекты рассчитаны на долгие сроки, а чиновничья работа предполагает рутинный каждодневный труд, а не креативность «эффективных менеджеров».
Источник: Псковская Лента Новостей