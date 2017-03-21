Правительство может создать специальный премиальный фонд для эффективных госслужащих

Чиновникам доплатят за экономию бюджета из специального премиального фонда. Об этом «Известиям» рассказали источники в правительстве.

«Планируется, что выплата премии будет разбиваться на несколько частей: за выполнение персонального KPI (ключевые показатели эффективности - «Известия») - ежеквартально, а то, что касается самого проекта, - ежегодно или в конце проекта», - заявил один из них.

Правда, формула начисления KPI пока не рассчитана. Критериев может быть несколько - не только экономия средств, но и качество реализации и успешность проекта.

Так, Минэкономразвития предлагает премировать занятых на проектах госслужащих за экономию не менее 10% бюджета от запланированных расходов.

Эксперты считают, что реализация этого начинания может столкнуться с проблемами, поскольку многие проекты рассчитаны на долгие сроки, а чиновничья работа предполагает рутинный каждодневный труд, а не креативность «эффективных менеджеров».

Источник: Псковская Лента Новостей