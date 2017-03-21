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ПФР проведет семинары для псковских работодателей

22.03.2017 08:48 ПЛН, Псков

С 4 по 6 апреля в Управлении Пенсионного фонда России в г. Пскове и Псковском районе будут проводиться ежегодные семинары для работодателей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении, на семинары, которые пройдут по адресу: ул. Петровская, 53, в актовом зале (4 этаж), в 09.00 и 11.00, приглашаются бухгалтера и специалисты кадровых служб.

Вопросы семинара:

- новая форма отчетности в ПФР,

- личный кабинет гражданина,

- предоставление документов на оформление пенсии работающим гражданам (макетирование, соглашения).

Источник: Псковская Лента Новостей



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