ПФР проведет семинары для псковских работодателей

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Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо на улице Зверева в Великих Луках3
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
С 4 по 6 апреля в Управлении Пенсионного фонда России в г. Пскове и Псковском районе будут проводиться ежегодные семинары для работодателей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении, на семинары, которые пройдут по адресу: ул. Петровская, 53, в актовом зале (4 этаж), в 09.00 и 11.00, приглашаются бухгалтера и специалисты кадровых служб.
Вопросы семинара:
- новая форма отчетности в ПФР,
- личный кабинет гражданина,
- предоставление документов на оформление пенсии работающим гражданам (макетирование, соглашения).
Источник: Псковская Лента Новостей