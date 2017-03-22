Команда «ХАОС» стала победителем очередного этапа интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в Великих Луках

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Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
21 марта на базе ДК ЛК г. Великие Луки состоялся очередной этап интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (2013-2014 г.). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участниками турнира, по традиции, являются команды городских вузов и ссузов. Всего принять участие в прошедшей игре решились восемь команд.
Регламент игр отличается от телевизионной программы: команды соревнуются по группам. Всего в рамках текущего сезона запланировано 9 игр. Итоговые игры пройдут в мае 2017 года.
Обычно игра привязана к какой-либо дате, но в этот раз вопросы охватывали все области знания. Бессменный ведущий Бронислав Баландин подготовил ребятам трудные, но вполне решаемые вопросы. По итогам игры победителем стала команда «ХАОС», сборная вузов ВГСХА И ПГУПС.
Игры организует отдел по молодежной политике управления образования города Великие Луки.
Источник: Псковская Лента Новостей