Команда «ХАОС» стала победителем очередного этапа интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в Великих Луках

21 марта на базе ДК ЛК г. Великие Луки состоялся очередной этап интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (2013-2014 г.). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участниками турнира, по традиции, являются команды городских вузов и ссузов. Всего принять участие в прошедшей игре решились восемь команд.

Регламент игр отличается от телевизионной программы: команды соревнуются по группам. Всего в рамках текущего сезона запланировано 9 игр. Итоговые игры пройдут в мае 2017 года.

Обычно игра привязана к какой-либо дате, но в этот раз вопросы охватывали все области знания. Бессменный ведущий Бронислав Баландин подготовил ребятам трудные, но вполне решаемые вопросы. По итогам игры победителем стала команда «ХАОС», сборная вузов ВГСХА И ПГУПС.

Игры организует отдел по молодежной политике управления образования города Великие Луки.

Источник: Псковская Лента Новостей