Сегодня: Среда, 22 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сергей Стиллавин меняет профессию День национальной гвардии Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Участки на берегу реки Великой Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу...9



К исправительным работам приговорили жителя Гдовского района, который задолжал несовершеннолетнему сыну 0,5 млн рублей

22.03.2017 09:24 ПЛН, Псков

Прокуратура Гдовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, приговором мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, неоднократно, то есть будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию).
 
В суде установлено, что мужчина, являясь родителем, подвергнутым административному наказанию за неуплату алиментов, вновь совершил уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего сына.
 
Общая задолженность по алиментам на 30 января 2017 года составила более 587 тысяч рублей.
 
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы ежемесячно.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31