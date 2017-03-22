К исправительным работам приговорили жителя Гдовского района, который задолжал несовершеннолетнему сыну 0,5 млн рублей

Прокуратура Гдовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, приговором мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, неоднократно, то есть будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию).

В суде установлено, что мужчина, являясь родителем, подвергнутым административному наказанию за неуплату алиментов, вновь совершил уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего сына.

Общая задолженность по алиментам на 30 января 2017 года составила более 587 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы ежемесячно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей