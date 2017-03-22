На сайте Пушкинских Гор в нарушение закона не разместили правила содержания мест захоронений

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере организации погребения и похоронного дела в деятельности администрации городского поселения «Пушкиногорье».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе проверки установлено, что в силу Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», органы местного самоуправления обязаны информировать население о своей нормотворческой деятельности.

В нарушение указанной нормы федерального законодательства администрацией городского поселения «Пушкиногорье» на официальном сайте городского поселения в сети «Интернет» решение Собрания депутатов городского поселения «Пушкиногорье» от 26.03.2015 №202 «Об организации ритуальных услуг и правилах содержания мест захоронений на территории муниципального образования городское поселение «Пушкиногорье» не размещено.

Допущенные нарушения закона несовместимы с требованиями об обеспечении публичности и открытости деятельности органов местного самоуправления, противоречат принципам, определенным в ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», а именно, принципу обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе в части организации ритуальных услуг.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы муниципального образование «Пушкиногорье» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей