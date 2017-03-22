Сегодня: Среда, 22 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» День национальной гвардии Участки на берегу реки Великой Сергей Стиллавин меняет профессию Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу...9



На сайте Пушкинских Гор в нарушение закона не разместили правила содержания мест захоронений

22.03.2017 09:30 ПЛН, Псков

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере организации погребения и похоронного дела в деятельности администрации городского поселения «Пушкиногорье».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе проверки установлено, что в силу Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», органы местного самоуправления обязаны информировать население о своей нормотворческой деятельности.
 
В нарушение указанной нормы федерального законодательства администрацией городского поселения «Пушкиногорье» на официальном сайте городского поселения в сети «Интернет» решение Собрания депутатов городского поселения «Пушкиногорье» от 26.03.2015 №202 «Об организации ритуальных услуг и правилах содержания мест захоронений на территории муниципального образования городское поселение «Пушкиногорье» не размещено.
 
Допущенные нарушения закона несовместимы с требованиями об обеспечении публичности и открытости деятельности органов местного самоуправления, противоречат принципам, определенным в ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», а именно, принципу обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе в части организации ритуальных услуг.
 
В этой связи прокуратурой района в адрес главы муниципального образование «Пушкиногорье» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.
 
Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31