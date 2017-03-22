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Псковичей, ухаживающих за нетрудоспособными, призывают сообщать в органы ПФР о трудоустройстве

22.03.2017 09:30 ПЛН, Псков

В Псковской области уход за нетрудоспособными гражданами осуществляют 15 990 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении ПФР по Псковской области, согласно законодательства, получать компенсационную выплату в размере 1200 рублей могут неработающие жители трудоспособного возраста, которые ухаживают за нетрудоспособными:  инвалидами 1 группы, престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, а также  людьми, достигшими 80 лет.

Для получения выплаты необязательно состоять в родстве с тем, за кем ухаживаешь, или совместно с ним проживать. Однако, ухаживающий не должен иметь никаких источников дохода, включая пособие по безработице и пенсию.

Компенсационная выплата производится  вместе с пенсией пенсионера, за которым осуществляется уход. Для её оформления человеку, осуществляющему уход, и нетрудоспособному гражданину необходимо обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.

Также ежемесячные выплаты полагаются неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые ухаживают за детьми-инвалидами или инвалидами с детства 1 группы. Размер такой выплаты составляет 5500 рублей в месяц.

Также отметим, что период ухода засчитывается в страховой стаж: за каждый год ухода помощник получает 1,8 пенсионных балла, т.е. он ежегодно формирует свои пенсионные права на страховую пенсию.

Обращаем внимание, что в случае трудоустройства ухаживающего компенсация выплачиваться не должна. Поэтому чтобы не возникло переплат, которые придется возвращать добровольно или в судебном порядке, гражданину, осуществляющему уход, необходимо сообщить о начале трудовой деятельности в территориальное Управление Пенсионного фонда.

Кроме того, прекращение ухода может произойти и по другим причинам (призыв в армию, заключение под стражу и т.д.). В этом случае обязанность сообщить о прекращении ухода возлагается на самого нетрудоспособного гражданина. В противном случае суммы переплаты также подлежат возврату в ПФР.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.

Источник: Псковская Лента Новостей



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