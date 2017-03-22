При использовании GPS отвечающие за навигацию области мозга отключаются - ученые

Когда человек ищет дорогу с помощью GPS, отвечающие за навигацию области мозга не работают, выяснили ученые. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Как пишет «Газета.Ru», участники исследования, 24 добровольца, перемещались по виртуальной модели района Сохо в центре Лондона, в то время как деятельность их мозга регистрировалась при помощи функциональной МРТ. В одной части испытаний им нужно было самостоятельно найти путь к определенной точке, в другой - следовать подсказкам компьютера.

Оказалось, что когда участники перемещались самостоятельно, деятельность гиппокампа и префронтальной коры, областей, отвечающих за навигацию и принятие решений, была тесно связана с тем, какие решения относительно маршрута они принимали. Однако когда участники следовали инструкциям компьютера, эти области мозга были активны куда меньше.

У этого явления есть и положительные стороны, отмечают исследователи. Переложив сложную умственную задачу на устройство, можно высвободить ресурсы для других целей.

Источник: Псковская Лента Новостей