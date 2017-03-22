Руководителем «Канала имени Москвы» назначен бывший заместитель губернатора Псковской области

Бывший заместитель губернатора Псковской области Герман Елянюшкин назначен на должность руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения (ФБГУ) «Канал имени Москвы» с 14 марта 2017 года. Как сообщает сайт Росморречфлота, соответствующий приказ №28/к-мрф подписан 14 марта 2017 года.

Герман Елянюшкин родился в 1969 году (г. Сызрань, Самарская обл.). В 1995 году окончил Санкт-Петербургскую Высшую пожарно-техническую школу МВД РФ, имеет квалификацию - инженер пожарной безопасности, в 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет МВД России, имеет квалификацию – юрист.

В 1988 году работал начальником пожарного караула Орджоникидзевского завода «Бином», с 1989 по 1990 год - начальник ППЧ по охране п. Высокий, начальник Салехардского ОППО УПО УВД Тюменского облисполкома, с 1990 по 2003 год служил в органах внутренних дел МВД.

С 2003 г. по 2006 г. работал заместителем главы территориального управления Невского административного района Санкт-Петербурга, заместителем главы администрации Невского района г. Санкт-Петербурга, с 2006 г. по 2009 г. - начальник Строительного управления, начальник Управления капитального строительства и ремонта Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга.

С 2009 по 2010 год работал заместителем губернатора Псковской области.

С 2010 по 2011 год работал начальником ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства регионального развития Российской Федерации.

С 2011 по 2012 год работал директором Департамента жилищной политики Министерства регионального развития Российской Федерации, с 2012 по 2013 год занимал должность Министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, с 2013 по 2016 год - заместитель председателя правительства Московской области, с 2016 по 2017 год - советник губернатора Московской области (в ранге министра).

К предмету и целям деятельности ФГБУ «Канал имени Москвы» относятся: содержание, эксплуатация и развитие внутренних водных путей и расположенных на них гидротехнических сооружений; обеспечение безопасности судоходства; обводнение реки Москвы и ее притоков, а также водоснабжение города Москвы и других объектов; содержание и эксплуатация причалов, находящихся в оперативном управлении; государственный портовый контроль, диспетчерское регулирование движения судов в территориальных границах деятельности учреждения; производство, передача и распределение электрической энергии; обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, находящихся в оперативном управлении учреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей