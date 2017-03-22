Дмитрий Шахов объявил благодарность главврачу областной больницы Анатолию Волкову

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял решение за большой личный вклад по обеспечению прав граждан на охрану здоровья и проявленный высокий профессионализм и компетентность по управлению ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» объявить благодарность главврачу Анатолию Волкову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате омбудсмена.

Анатолий Волков родился в 1956 году в деревне Макарово (Псковская область). Учился в Барановской сельской школе, в Новоржевской средней школе. В 1973 году поступил на лечебный факультет первого Ленинградского медицинского института имени академика И. П. Павлова. В 1979 году окончил его и по распределению был направлен в распоряжение Псковского облздравотдела. Проходил интернатуру на базе областной больницы, в 1980 году начал работать анестезиологом-реаниматологом.

С 1985 по 1987 год А. Волков учился в клинической ординатуре на кафедре профессора А. П. Зильбера по анестезиологии и реаниматологии в Петрозаводском государственном университете. Затем вернулся в Псков и вновь приступил к работе в Псковской областной больнице. В 1992 году он был назначен заведующим анестезиолого-реанимационным отделением, главным внештатным анестезиологом-реаниматологом области. С марта 2004 года занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе.

25 декабря 2007 года стал главным врачом Псковской областной больницы.

Источник: Псковская Лента Новостей