Встретить праздник Светлой Пасхи приглашает Псковский молодежный центр

23 апреля Псковский городской молодежный центр совместно с Управлением культуры администрации города Пскова и АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» организуют VI Псковский Молодежный Пасхальный фестиваль.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежной центре, народный праздник, посвященный Светлому Христову Воскресению, пройдет с 12.00 до 18.00 в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель».

В программу праздника включены: работа интерактивных площадок для детей и взрослых, пасхальные угощения, конкурс на лучший кулич, мастер-классы, ремесленные ряды, концерт и народные забавы от фольклорных объединений.

https://vk.com/pskovmolodezh). К участию в празднике приглашаются творческие коллективы, клубы, объединения, ремесленники и артисты разных жанров. Запись ведется в группе Молодежного центра в социальной сети ВКонтакте ().

Справки по телефонам: 8-911-351-15-01, 56-37-07.

Источник: Псковская Лента Новостей