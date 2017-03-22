Сегодня: Среда, 22 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» День национальной гвардии Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу...9



Встретить праздник Светлой Пасхи приглашает Псковский молодежный центр

22.03.2017 11:19 ПЛН, Псков

23 апреля Псковский городской молодежный центр совместно с Управлением культуры администрации города Пскова и АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» организуют VI Псковский Молодежный Пасхальный фестиваль.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежной центре, народный праздник, посвященный Светлому Христову Воскресению, пройдет с 12.00 до 18.00 в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель».
 
В программу праздника включены: работа интерактивных площадок для детей и взрослых, пасхальные угощения, конкурс на лучший кулич, мастер-классы, ремесленные ряды, концерт и народные забавы от фольклорных объединений.
 
К участию в празднике приглашаются творческие коллективы, клубы, объединения, ремесленники и артисты разных жанров. Запись ведется в группе Молодежного центра в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/pskovmolodezh).
 
Справки по телефонам: 8-911-351-15-01, 56-37-07.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31