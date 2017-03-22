Три преступления раскрыли в Опочецком районе за пять дней

Сотрудниками различных полицейских подразделений в Опочецком районе в период с 13 по 17 марта выявлен ряд преступлений и правонарушений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этой работе приняли участие сотрудники МО МВД России «Опочецкий», сотрудники УМВД России по Псковской области, а также представители других заинтересованных ведомств.

В результате были раскрыты три преступления, установлено лицо, находившееся в розыске. Составлено 116 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 51 - по линии ГИБДД. Проверено около двухсот транспортных средств. Выявлены три гражданина, которые управляли автомобилями, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Осуществлялись проверки владельцев гражданского оружия, а также лиц, состоящих под административным надзором. Стражи порядка посещали по месту жительства несовершеннолетних, проверяли неблагополучные семьи. Особое внимание было обращено также на соблюдение паспортного и миграционного режимов.

Выявлены три факта нарушения законодательства в сфере оборота алкоголя. Полицейскими изъято 545 литров спиртосодержащей продукции.

Источник: Псковская Лента Новостей