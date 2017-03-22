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Опочане сегодня смогут «спросить у полиции» и послушать концерт «Рубежа»

22.03.2017 11:33 ПЛН, Псков

УМВД России по Псковской области и Общественный совет при УМВД проводят в Опочке информационно-пропагандистскую акцию «Спроси у полиции!».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это ставшее уже традиционным мероприятие будет проходить 22 марта в городе  Опочка в здании Дома культуры с 16.30 до 18.00. Местные жители в ходе общения с руководством Управления смогут задать интересующие их вопросы, связанные с обеспечением правопорядка и деятельностью органов внутренних дел.
 
В акции принимают участие начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, начальник МО МВД России «Опочецкий» подполковник полиции Сергей Егоров, председатель Общественного совета при УМВД Джемал Малышев, председатель совета ветеранов органов внутренних дел Николай Северинюк, а также члены Общественного совета при МО МВД.
 
После окончания встречи перед собравшимися с концертом выступит творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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