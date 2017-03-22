В День смеха у российских пенсионеров вырастет пенсия

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Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
По данным Минтруда, с 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий. В этот раз индексацию проведут с учетом роста МРОТ.
После повышения средний размер пенсии составит 8 774 рубля. Дети-инвалиды будут получать 13 026 рублей.
Также с 1 апреля будут повышены выплаты военным пенсионерам, их семьям, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также космонавтам.
По мнению Минтруда, данная индексация улучшит жизнь почти 4 млн человек.
Напомним, накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,015. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Источник: Псковская Лента Новостей