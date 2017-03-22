Сегодня: Среда, 22 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» День национальной гвардии Форум предпринимателей Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу...9



В День смеха у российских пенсионеров вырастет пенсия

22.03.2017 11:15 ПЛН, Псков

По данным Минтруда, с 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий. В этот раз индексацию проведут с учетом роста МРОТ.

После повышения средний размер пенсии составит 8 774 рубля. Дети-инвалиды будут получать 13 026 рублей.

Также с 1 апреля будут повышены выплаты военным пенсионерам, их семьям, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также космонавтам.

По мнению Минтруда, данная индексация улучшит жизнь почти 4 млн человек.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,015. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 10 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31