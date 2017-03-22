В День смеха у российских пенсионеров вырастет пенсия

По данным Минтруда, с 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий. В этот раз индексацию проведут с учетом роста МРОТ.

После повышения средний размер пенсии составит 8 774 рубля. Дети-инвалиды будут получать 13 026 рублей.

Также с 1 апреля будут повышены выплаты военным пенсионерам, их семьям, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также космонавтам.

По мнению Минтруда, данная индексация улучшит жизнь почти 4 млн человек.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,015. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Псковская Лента Новостей