Сегодня: Среда, 22 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей День национальной гвардии Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу...9



ОП РФ запустила народную карту пунктов раздельного сбора мусора

22.03.2017 12:03 ПЛН, Псков

Общественная палата РФ в рамках всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел открыла народную карту пунктов раздельного сбора мусора и опасных отходов. На данный момент участие в составлении карты приняли более 500 человек из 150 городов России, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

На карту нанесены объекты по пяти фракциям: макулатура, сухие гальванические эле¬менты (батарейки), стекло, пластик и металл. Как отмечает инициатор акции, член ОП РФ Елена Сутормина, активнее всех в работу над проектом включились жители Казани и Санкт-Петербурга. Сейчас карта работает в тестовом режиме и опубликована на сайте добродела.рф.

«Сегодня переход на раздельный сбор мусора - это возможность решения множества экологических проблем российских городов. Однако найти специализированные пункты приема, например, пластика, стекла, металла или ртутьсодержащих предметов зачастую просто невозможно. Информация об этих объектах, которую сегодня можно найти в Интернете, по большей части устарела, - отметила Елена Сутормина. - Поэтому силами участников акции #МарафонДобрыхДел нам удалось установить точное местоположение и контакты более 1000 таких пунктов по всей стране. Мы нанесли их на специальную карту, чтобы каждый без труда смог найти ближайший к своему дому пункт сбора. Сбор информации от россиян продолжается на сайте добродела.рф, и к концу акции мы планируем представить итоговую карту с пунктами сбора в каждом регионе России».

Обязательным условием при внесении пункта раздельного сбора мусора является подтверждение его функционирования: граждане должны посетить его самостоятельно или проверить его работу по телефону.

Кроме того, всем составителям карты предлагается оставить заявку на вступление в экологический отряд, который будет заниматься популяризацией темы раздельного сбора мусора в своем городе.

Напомним, всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел, организованная Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Российским фондом мира и Ассоциацией волонтерских центров, стартовала 1 марта. Участие в акции принимают более 20 тысяч россиян. Главная цель акции - формирование в обществе новой нормы ответственного отношения к природе. Зарегистрироваться для участия можно на сайте добродела.рф.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31