ОП РФ запустила народную карту пунктов раздельного сбора мусора

Общественная палата РФ в рамках всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел открыла народную карту пунктов раздельного сбора мусора и опасных отходов. На данный момент участие в составлении карты приняли более 500 человек из 150 городов России, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

На карту нанесены объекты по пяти фракциям: макулатура, сухие гальванические эле¬менты (батарейки), стекло, пластик и металл. Как отмечает инициатор акции, член ОП РФ Елена Сутормина, активнее всех в работу над проектом включились жители Казани и Санкт-Петербурга. Сейчас карта работает в тестовом режиме и опубликована на сайте добродела.рф.

«Сегодня переход на раздельный сбор мусора - это возможность решения множества экологических проблем российских городов. Однако найти специализированные пункты приема, например, пластика, стекла, металла или ртутьсодержащих предметов зачастую просто невозможно. Информация об этих объектах, которую сегодня можно найти в Интернете, по большей части устарела, - отметила Елена Сутормина. - Поэтому силами участников акции #МарафонДобрыхДел нам удалось установить точное местоположение и контакты более 1000 таких пунктов по всей стране. Мы нанесли их на специальную карту, чтобы каждый без труда смог найти ближайший к своему дому пункт сбора. Сбор информации от россиян продолжается на сайте добродела.рф, и к концу акции мы планируем представить итоговую карту с пунктами сбора в каждом регионе России».

Обязательным условием при внесении пункта раздельного сбора мусора является подтверждение его функционирования: граждане должны посетить его самостоятельно или проверить его работу по телефону.

Кроме того, всем составителям карты предлагается оставить заявку на вступление в экологический отряд, который будет заниматься популяризацией темы раздельного сбора мусора в своем городе.

Напомним, всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел, организованная Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Российским фондом мира и Ассоциацией волонтерских центров, стартовала 1 марта. Участие в акции принимают более 20 тысяч россиян. Главная цель акции - формирование в обществе новой нормы ответственного отношения к природе. Зарегистрироваться для участия можно на сайте добродела.рф.

Источник: Псковская Лента Новостей