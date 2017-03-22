Вице-премьер РФ поручил установить минимальную цену на водку в размере 219 рублей

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Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство1
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
Вице-премьер РФ Александр Хлопонин дал поручение Минфину установить минимальную розничную цену на водку в размере 219 рублей за 0,5 литра.
Это предложение согласовано с заинтересованными ведомствами и участниками рыка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Хлопонина Наталья Платонова.
По ее словам, Минфин должен подготовить соответствующий приказ до 1 апреля.
В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 рублей за бутылку 0,5 литра.
В феврале на портале regulation.gov.ru был размещен проект изменений в приказ Минфина, в котором было предложено повысить минимальную цену до 205 рублей. Отпускную цену на водку у производителя предлагалось установить на уровне 173 рублей (в настоящее время 165 рублей), цену закупки в оптовом звене - на уровне 178 рублей (сейчас 174 рубля).
Ранее, в январе, была опубликована другая версия проекта приказа, в которой содержалось предложение повысить минимальную розничную цену до 219 рублей. Тогда глава Минфина Антон Силуанов назвал «преждевременной» публикацию проекта приказа и заявил, что окончательного решения о том, насколько необходимо увеличивать минимальную цену на водку, еще нет.
Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством.
С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.
Источник: Псковская Лента Новостей