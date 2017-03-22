Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий оплачивать 50% таможенного штрафа в случае оперативной оплаты

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет лицу, получившему штраф за правонарушение в области таможенного дела, в течение 30 дней уплатить лишь половину суммы штрафа при условии исполнения лицом обязанности, за неисполнение которой был назначен штраф. Текст законопроекта опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента, пишет «Интерфакс».

По мнению авторов законопроекта, эта инициатива будет стимулировать к добровольной уплате штрафов в более короткие сроки. Согласно пояснительной записке, проект закона позволит сократить размер штрафа за неправильное таможенное декларирование, неуплату таможенных платежей, отсутствие разрешительных документов на товары.

«Согласно статистическим данным, в настоящее время лицами, привлеченными к административной ответственности за правонарушения в области таможенного дела, в добровольном порядке не уплачивается значительное количество наложенных административных штрафов», - говорится в сопроводительных документах. Так, по состоянию на конец 2015 года из 66 тыс. постановлений на сумму свыше 2,8 млрд рублей в добровольном порядке были уплачены штрафы лишь по 42 тыс. постановлений на сумму 933 млн рублей.

«Данная мера позволит увеличить собираемость штрафов за правонарушения в области таможенного дела, исключить случаи необоснованного и формального обжалования постановлений о наложении административного штрафа, снизив нагрузку на должностных лиц таможенных органов и судей», - считают авторы документа.

Возможность уплачивать только 50% штрафа уже установлена в российском законодательстве в отношении правонарушений в области дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей