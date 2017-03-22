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Небольшой дождь и до +10 прогнозируют в Псковской области 23 марта

22.03.2017 17:57 ПЛН, Псков

23 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер будет западных направлений 3-8 м/сек.
 
Температура по области: ночью -2…+3, днем +5…+10 градусов С.
 
Атмосферное давление высокое.
 
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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