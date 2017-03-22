Александр Братчиков: Мы не используем химическую кастрацию

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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы
Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство1
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
«ПсковАгроИнвест» не использует химическую кастрацию. Об этом сообщил руководитель предприятия, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков 22 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».
Радиослушатель спросил, используется ли на агрокомплексах Псковской области, занимающихся свиноводством, химическая кастрация.
«Про Великолукский мясокомбинат сказать не могу, это закрытая информация», - сказал гость эфира.
«Мы не используем химическую кастрацию, это не совсем правильно для употребления мяса в пищу», - сказал Александр Братчиков.
Источник: Псковская Лента Новостей