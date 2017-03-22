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Александр Братчиков: Мы не используем химическую кастрацию

22.03.2017 14:16 ПЛН, Псков

«ПсковАгроИнвест» не использует химическую кастрацию. Об этом сообщил руководитель предприятия, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков 22 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Радиослушатель спросил, используется ли на агрокомплексах Псковской области, занимающихся свиноводством, химическая кастрация.

«Про Великолукский мясокомбинат сказать не могу, это закрытая информация», - сказал гость эфира.

«Мы не используем химическую кастрацию, это не совсем правильно для употребления мяса в пищу», - сказал Александр Братчиков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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