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Ассоциация юристов проводит День бесплатной юридической помощи

22.03.2017 14:04 ПЛН, Псков

24 марта Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат  проводит  «День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в этот день граждане  смогут  получить  юридическую помощь в виде устного правового консультирования   по любому вопросу (за исключением коммерческих сделок и уголовного права).

Консультации будут проводить члены регионального отделения,  офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», консультацию можно будет получить по адресу: Псков, ул. Ленина, 7 с 09.00 до 17.00.

Кроме того,   в области граждане смогут  обратиться в нотариальные конторы и так же получить  правовую  консультацию. Отметим, что все консультации проводятся в порядке «живой очереди» предварительной записи не требуется.

Оказание бесплатной юридической помощи населению - одно из приоритетных направлений работы Ассоциации. Региональными отделениями Ассоциации за период с момента учреждения создано и консолидировано под эгидой Ассоциации более 700 общественных приемных и центров бесплатной юридической помощи. Ежеквартально в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциация проводит Единый день бесплатной юридической помощи, получивший еще в конце 2013 г. статус международного. Традиционно в этот день открываются более 1500 общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник во всех регионах России и ряде зарубежных стран. В качестве консультантов в этот день выступают представители органов судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокаты, нотариусы, представители юридического бизнеса, молодежного движения Ассоциации и профессорско-преподавательского состава вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров. В ряде региональных отделений Ассоциации, в том числе в Псковском, успешно функционируют выездные приемные  для оказания правовой помощи гражданам.

Источник: Псковская Лента Новостей



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