Совет Федерации поддержал закон об использовании интернета для переписи населения

Совет Федерации в среду одобрил закон, позволяющий использовать опрос по интернету как один из способов проведения всероссийской переписи населения, пишет «Интерфакс».

Закон также вводит микроперепись населения, под которой понимается выборочное статистическое наблюдение в период между всероссийскими переписями на основе выборки не менее 5% населения.

Это позволит повысить достоверность и полноту итогов переписи, которые служат информационной основой для демографической и социальной политики государства, отмечается в сопроводительных документах к закону.

Предусматривается утверждение федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение переписи, порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению правительства России - формы бланков электронных переписных листов.

Как сообщил на заседании Совфеда сенатор Алексей Майоров, предполагается, что следующая Всероссийская перепись населения России пройдет в 2020 году.

Источник: Псковская Лента Новостей