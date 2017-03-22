Совет Федерации поддержал закон об использовании интернета для переписи населения

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
Совет Федерации в среду одобрил закон, позволяющий использовать опрос по интернету как один из способов проведения всероссийской переписи населения, пишет «Интерфакс».
Закон также вводит микроперепись населения, под которой понимается выборочное статистическое наблюдение в период между всероссийскими переписями на основе выборки не менее 5% населения.
Это позволит повысить достоверность и полноту итогов переписи, которые служат информационной основой для демографической и социальной политики государства, отмечается в сопроводительных документах к закону.
Предусматривается утверждение федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение переписи, порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению правительства России - формы бланков электронных переписных листов.
Как сообщил на заседании Совфеда сенатор Алексей Майоров, предполагается, что следующая Всероссийская перепись населения России пройдет в 2020 году.
Источник: Псковская Лента Новостей