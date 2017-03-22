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Александр Братчиков про фермеров, продвижение сельхозпродукции и ОДН. ВИДЕО

22.03.2017 14:55 ПЛН, Псков

 

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков стал гостем эфира в программе «Дом Советов»

Ведущий программы Максим Костиков беседовал с гостем о развитии агропромышленного комплекса в Псковской области, о работе комитета по АПК.

Основными темами беседы стали развитие фермерства в Псковской области, продвижение псковской сельхозпродукции в других регионах, борьба с борщевиком и круглый стол по проблеме ОДН, организованный фракцией «Единая Россия».

Кроме того, Александр Братчиков ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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