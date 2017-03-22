Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков стал гостем эфира в программе «Дом Советов»

Ведущий программы Максим Костиков беседовал с гостем о развитии агропромышленного комплекса в Псковской области, о работе комитета по АПК.

Основными темами беседы стали развитие фермерства в Псковской области, продвижение псковской сельхозпродукции в других регионах, борьба с борщевиком и круглый стол по проблеме ОДН, организованный фракцией «Единая Россия».

Кроме того, Александр Братчиков ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.