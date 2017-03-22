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Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство1
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков стал гостем эфира в программе «Дом Советов»
Ведущий программы Максим Костиков беседовал с гостем о развитии агропромышленного комплекса в Псковской области, о работе комитета по АПК.
Основными темами беседы стали развитие фермерства в Псковской области, продвижение псковской сельхозпродукции в других регионах, борьба с борщевиком и круглый стол по проблеме ОДН, организованный фракцией «Единая Россия».
Кроме того, Александр Братчиков ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Источник: Псковская Лента Новостей