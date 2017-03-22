Александр Братчиков: Нет земледелия - есть борщевик, есть земледелие - нет борщевика

Псковские власти ведут работу по увеличению финансирования на борьбу с борщевиком за счет федеральных средств. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков 22 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», отвечая на вопросы о борьбе с вредным растением.

Александр Братчиков отметил, что с недавних пор борщевик исключен из реестра кормовых культур.

Существует программа по борьбе с борщевиком, на которую выделена небольшая сумма. Борьба с борщевиком - сложный процесс, поскольку растение многолетнее, семена могут храниться в почве до 50 лет. Земельные участки необходимо обрабатывать фосфатом сплошного действия на протяжении нескольких лет или высевать замещающую культуру.

Сейчас ведется работа по увеличению финансирования на борьбу с борщевиком за счет федеральных средств, для этого необходимо вывести проблему на федеральный уровень.

Отвечая на вопросы ведущего, Александр Братчиков подтвердил, что для решения проблемы в Псковской области необходимы миллиарды рублей. Кроме локальной борьбы в населенных пунктах, нужно развитие фермерства. Любые замещающие культуры мешают борщевику. «Нет земледелия - есть борщевик, есть земледелие - нет борщевика», - сказал Александр Братчиков. Чем больше земель будет облагорожено, тем меньше шансов будет у борщевика.

Источник: Псковская Лента Новостей