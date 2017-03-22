Александр Братчиков: Нет земледелия - есть борщевик, есть земледелие - нет борщевика

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
Псковские власти ведут работу по увеличению финансирования на борьбу с борщевиком за счет федеральных средств. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков 22 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», отвечая на вопросы о борьбе с вредным растением.
Александр Братчиков отметил, что с недавних пор борщевик исключен из реестра кормовых культур.
Существует программа по борьбе с борщевиком, на которую выделена небольшая сумма. Борьба с борщевиком - сложный процесс, поскольку растение многолетнее, семена могут храниться в почве до 50 лет. Земельные участки необходимо обрабатывать фосфатом сплошного действия на протяжении нескольких лет или высевать замещающую культуру.
Сейчас ведется работа по увеличению финансирования на борьбу с борщевиком за счет федеральных средств, для этого необходимо вывести проблему на федеральный уровень.
Отвечая на вопросы ведущего, Александр Братчиков подтвердил, что для решения проблемы в Псковской области необходимы миллиарды рублей. Кроме локальной борьбы в населенных пунктах, нужно развитие фермерства. Любые замещающие культуры мешают борщевику. «Нет земледелия - есть борщевик, есть земледелие - нет борщевика», - сказал Александр Братчиков. Чем больше земель будет облагорожено, тем меньше шансов будет у борщевика.
Источник: Псковская Лента Новостей