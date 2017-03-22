УФПС Псковской области: Торговля продуктами питания в отделении почтовой связи в Карпово прекращена

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Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство1
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
В настоящее время отделение почтовой связи в д. Карпово Островского района работает в штатном режиме, торговля продуктами питания в соответствии с решением суда прекращена, сообщила Псковской Ленте Новостей главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России» Мария Раменская.
«Отделение связи не было закрыто ни на один день!» - подчеркнула она.
Напомним, в отдел судебных приставов ОСП Островского и Пыталовского районов на исполнение поступил исполнительный лист об административном приостановлении деятельности отделения «Почты России», расположенного в д. Карпово Островского района Псковской области, сроком на 30 суток в связи с нарушениями действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Источник: Псковская Лента Новостей