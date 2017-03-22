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УФПС Псковской области: Торговля продуктами питания в отделении почтовой связи в Карпово прекращена

22.03.2017 14:21 ПЛН, Псков

В настоящее время отделение почтовой связи в д. Карпово Островского района работает в штатном режиме, торговля продуктами питания в соответствии с решением суда прекращена, сообщила Псковской Ленте Новостей главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России» Мария Раменская.

«Отделение связи не было закрыто ни на один день!» - подчеркнула она.

Напомним, в отдел судебных приставов ОСП Островского и Пыталовского районов на исполнение поступил исполнительный лист об административном приостановлении деятельности отделения «Почты России», расположенного в д. Карпово Островского района Псковской области, сроком на 30 суток в связи с нарушениями действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Источник: Псковская Лента Новостей



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