УФПС Псковской области: Торговля продуктами питания в отделении почтовой связи в Карпово прекращена

В настоящее время отделение почтовой связи в д. Карпово Островского района работает в штатном режиме, торговля продуктами питания в соответствии с решением суда прекращена, сообщила Псковской Ленте Новостей главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России» Мария Раменская.

«Отделение связи не было закрыто ни на один день!» - подчеркнула она.

Напомним, в отдел судебных приставов ОСП Островского и Пыталовского районов на исполнение поступил исполнительный лист об административном приостановлении деятельности отделения «Почты России», расположенного в д. Карпово Островского района Псковской области, сроком на 30 суток в связи с нарушениями действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Источник: Псковская Лента Новостей