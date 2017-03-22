Псковичам советуют отказаться от яичницы-глазуньи во избежании птичьего гриппа

Птичий грипп добрался до Подмосковья. Есть вероятность распространения заболевания в Псковской области, предупреждают в Комитете по ГО и ЧС администрации г. Пскова.

Вирус А(H5N8) обнаружен на крупных предприятиях Московской области и в одном подсобном хозяйстве - все они выращивают кур. В некоторых районах, где ситуация оказалась наиболее острой, был объявлен карантин и введен режим ЧС.

Десятикилометровые зоны вокруг очагов заражения патрулирует полиция. Все транспортные средства проходят на выезде тщательную санобработку. Каждый день берут смывы из курятников.

Россельхознадзор, по данным на середину марта, выявил в Московской области 10 очагов гриппа птиц. В связи с чем было уничтожено 337 тыс. голов птицы, в том числе 212 голов - в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, под уничтожение попало 731 тыс. яиц.

Как пояснял ранее Россельхознадзор, основным путем распространения вируса являются миграционные процессы диких птиц. Вирус мог сохраниться в любом регионе страны, где останавливались дикие птицы-вирусоносители. При низких температурах вирус сохраняется в окружающей среде не менее 50 суток.

Этот штамм вируса не поражает человека. Хотя в отношении кур он очень агрессивен. Тот же грипп, что был обнаружен в Подмосковье, сейчас гуляет по европейским птичникам. Скорее всего, его завезли в Россию именно оттуда или из южных областей страны.

Хотя врачи выяснили, что данный штамм гриппа не опасен для человека, но полностью исключить мутацию вируса никто не может. Так есть ли хотя бы крошечная опасность заражения для тех, кто купил больных птиц или их яйца? Ведь до объявления эпидемии продукция подмосковных птичников поставлялась в торговые сети, в том числе в Москву и Подмосковье.

По утверждению специалистов из Роспотребнадзора, если соблюдать элементарные правила санитарной гигиены, то можно избежать заражения даже в случае употребления инфицированного мяса или яиц. Для этого следует подвергнуть мясо и яйца длительной термической обработке.

Следует запомнить, что:

вирус А(H5N8) выживает при заморозке, однако температура свыше 70 градусов для него губительна. Поэтому курицу лучше варить, а не жарить; в крайнем случае, можно сначала обжарить, а потом еще и потушить;

омлет есть можно, а вот от яичницы-глазуньи лучше отказаться;

если же вы хотите съесть яйцо на завтрак, то никаких яиц «в мешочек» - только вкрутую. Их нужно варить не менее 7 минут.

Источник: Псковская Лента Новостей