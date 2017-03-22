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На ОЖД от вандальных действий граффитистов пострадало свыше 1200 вагонов

22.03.2017 14:33 ПЛН, Псков

В 2016 году в зоне ответственности Октябрьской железной дороги хулиганы раскрасили 1267 вагонов. Таким образом, ущерб, нанесённый ОАО «РЖД» в прошлом году, составил порядка 4,5 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании. За два месяца текущего года уже зафиксировано 29 случаев раскраски вагонов.

Основная проблема, с которой сталкиваются железнодорожники, - необходимость немедленно снимать с рейсов вагоны, подвергшиеся нанесению граффити, и оправлять их в депо на очистку и окраску. При этом страдают пассажиры, так как поезда выходят в рейс с меньшим количеством вагонов, а в некоторых случаях могут быть даже отменены.

Октябрьская железная дорога, предупреждает: раскрашивание вагонов является преступлением и преследуется по закону по статье 214 «Вандализм»

УК РФ. Так, по приговорам судов, завершившихся в 2015 году, виновные получили наказание в виде штрафов (5000 рублей), а в некоторых случаях и до 2 лет лишения свободы, условно. В 2016 году к административной ответственности за ущерб, нанесенный компании, привлечены 17 человек, к уголовной – 6 граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей



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