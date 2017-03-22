Спокойная паводковая ситуация наблюдается в Псковской области

Противопаводковые мероприятия и меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года на территории Псковской области обсудил губернатор региона Андрей Турчак на очередном совещании с главами муниципальных районов и городских округов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, заседание проходит в среду, 22 марта, в поселке Плюсса.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, паводковую обстановку можно охарактеризовать как спокойную. «С погодой в этом году повезло: зима была достаточно теплой и запасы воды в снеге образовались небольшие», - сообщил начальник Управления МЧС Валерий Филимонов. Он также добавил, что, по прогнозам специалистов, максимальные уровни воды в реках ожидаются на 0,5 - 1 метр ниже средних многолетних отметок. Масштабные подтопления не прогнозируются.

Вместе с тем, на территории региона имеется 81 паводкоопасный участок. Для предотвращения возможных последствий проведены необходимые противопаводковые мероприятия. Разработаны планы обеспечения безопасности людей на водных объектах и действий в чрезвычайных ситуациях. Созданы резервы финансовых средств, а также материально-технических ресурсов, предметов первой необходимости и медикаментов.

Валерий Филимонов обратился к главам районов с просьбой провести дополнительные мероприятия по недопущению рыбаков на уже хрупкий и неустойчивый лед водоемов.

Начальник областного МЧС сообщил, что плюсовые температуры воздуха и в то же время еще промерзшая земля могут провоцировать паводковые явления. В связи с этим руководителям муниципалитетов поручено организовать контроль за состоянием льда и уровнем воды на водных объектах, разведку мест возможных заторов и разлива рек, проверить готовность сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС, и мест размещения пострадавших для их своевременного развертывания.

«Не первый паводок мы вместе проходим. Достаточно эффективно эта работа складывалась в предыдущий период, поэтому, полагаю, что в тесной координации органов местного самоуправления и Главного управления МЧС в этом году не должно быть сюрпризов», - резюмировал Андрей Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей