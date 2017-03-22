В Псковской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров

Губернатор Псковской области Андрей Турчак на совещании с главами муниципальных районов и городских округов в среду, 22 марта, призвал руководителей муниципалитетов принять необходимых меры по недопущению возгораний, которые зачастую становятся причиной лесных пожаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Начальник Главного управления МЧС России Валерий Филимонов в свою очередь добавил, что в связи с ранним сходом снега на территории области опасность возникновения пожаров, связанных с палами травы, повысилась. Главное управление МЧС России по Псковской области уже объявило о проведении профилактических операций «Антипал» и «Лето», направленных на предупреждение возгораний. Созданы паспорта 53 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Кроме того, Управление составило план проверок администраций сельских поселений и загородных летних лагерей. Все проверочные мероприятия пройдут в течение апреля-мая. Особое внимание будет уделяться наличию и состоянию противопожарных разрывов, минерализованных полос, очистке территорий от сухой травы и горючего мусора, исправности пожарных гидрантов, наличию подъездов к водоемам, освещения и системы оповещения населения, а также пожарного инвентаря для раздачи добровольцам и дружинникам.

Сводный план тушения лесных пожаров на территории региона на 2017 год утвержден. Кроме того, распоряжением областной КЧС и обеспечению пожарной безопасности в Псковской области сформирована группировка сил и средств, привлекаемых к ликвидации природных пожаров. В ее состав вошли более 4 тыс человек и порядка 580 единиц техники. Также для ликвидации ЧС утверждена аэромобильная группировка из 60 человек и 7 единиц техники, которая может быть задействована в случае необходимости в соседних регионах. В качестве резерва создано еще два сводных отряда в составе 108 человек и 46 единиц техники.

По итогам обсуждения вопроса главам районов поручено в срок до 7 апреля провести необходимые противопожарные мероприятия. В целом в течение пожароопасного сезона муниципалитетам рекомендовано своевременно вводить особый противопожарный режим и незамедлительно сообщать о возникновении возгораний в Единую дежурно-диспетчерскую службу и ГУ МЧС России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей