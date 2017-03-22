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На сегодняшний день ни одна ЕДДС в районах Псковской области не соответствует требованиям ГОСТа, которые вступят в силу летом

22.03.2017 16:12 ПЛН, Псков

С 1 июня на территории регионов Российской Федерации вводится в действие новый ГОСТ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)». Об этом в среду, 22 марта, на совещании губернатора Псковской области Андрея Турчака с Главами муниципалитетов сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.
 
ГОСТ определяет новые требования к Единой дежурно-диспетчерской службе, ее задачи, структуру и порядок функционирования в различных ситуациях. В состав подразделений ЕДДС входят оперативные дежурные смены, в каждую из которых включены старший оперативный дежурный и его помощник, а в отдельных муниципальных образованиях также аналитики, операторы для приема сообщений и обработки вызовов. Дежурство должно быть организовано круглосуточно. В ЕДДС муниципальных образований должны быть созданы: узел связи, центр оповещения ЕДДС и комплекс средств автоматизации.
 
Кроме того, госстандарт предусматривает внедрение на базе ЕДДС аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и интеграцию системы вызовов по единому номеру 112.
 
По словам Валерия Филимонова, на сегодняшний день ни одна ЕДДС в районах Псковской области не соответствует этим требованиям. Дежурство, как правило, осуществляет один человек. В связи с этим главам районов и городских округов поручено организовать изучение должностными лицами положений о ЕДДС. А в срок до 1 мая организовать разработку планов по приведению ЕДДС в соответствии ГОСТу и представить в Главное управление МЧС России по Псковской области предложения по численности оперативных дежурных смен муниципальных ЕДДС с учетом численности населения и особенностей районов.
 
По окончании доклада губернатор Андрей Турчак напомнил, что с 1 апреля в Пскове в тестовом режиме начнет свою работу Центр обработки вызовов 112. Для этой цели идет набор 20 сотрудников. 15 июля штатная численность центра будет увеличена до 62, и он заработает на полную мощность. При этом количество сотрудников в муниципальных отделах ЕДДС тоже должно быть увеличено, но не за счет местных бюджетов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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