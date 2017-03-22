Сыровару из Псковской области грозит тюрьма

Сыровару из Псковской области Анвару Зуфарову в России грозит депортация, а в родном Узбекистане - тюрьма, пишет The DairyNews.

Анвар Зуфаров приехал в Россию из Узбекистана в 2011 году. Сейчас он живет в Псковской области вместе с женой-гражданкой России и детьми. Вместе они основали ферму «Бебешкино» и занимаются производством сыров. Все эти годы Анвар Зуфаров пытается получить российское гражданство.

В 2016 году его узбекский паспорт стал недействительным. Новый паспорт, по словам сыровара, ему не дают. «По законам Узбекистана меня должны были лишить гражданства, так как я не состоял на консульском учете. Я написал заявление о выходе из гражданства. Когда я пришел в узбекское консульство, мне сказали, что не видят причин давать мне новый паспорт. То есть они просто не хотят это делать, несмотря на то, что это незаконно. Соответственно, они должны либо лишить меня гражданства, либо дать этот паспорт. Я не вижу выхода - депортация при отсутствии паспорта может привести меня в тюрьму. В России есть правило - для того, чтобы получить гражданство, нужно официально отказаться от предыдущего. То есть, я сделал это 3 года назад, и жжег мосты, но российская сторона отказывается предоставлять мне гражданство», - рассказал The DairyNews Анвар Зуфаров.

В феврале его жена Анна Перова написала письмо в управление президента РФ. На днях им пришел ответ от управления по вопросам миграции Псковской области. В нем говорится, что Анвар Зуфаров не может претендовать на российское гражданство без нового паспорта Узбекистана.

Источник: Псковская Лента Новостей