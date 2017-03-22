Сегодня: Среда, 22 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Участки на берегу реки Великой День национальной гвардии Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу...9



Сыровару из Псковской области грозит тюрьма

22.03.2017 15:25 ПЛН, Псков

Сыровару из Псковской области Анвару Зуфарову в России грозит депортация, а в родном Узбекистане - тюрьма, пишет The DairyNews.
 
Анвар Зуфаров приехал в Россию из Узбекистана в 2011 году. Сейчас он живет в Псковской области вместе с женой-гражданкой России и детьми. Вместе они основали ферму «Бебешкино» и занимаются производством сыров. Все эти годы Анвар Зуфаров пытается получить российское гражданство.
 
В 2016 году его узбекский паспорт стал недействительным. Новый паспорт, по словам сыровара, ему не дают. «По законам Узбекистана меня должны были лишить гражданства, так как я не состоял на консульском учете. Я написал заявление о выходе из гражданства. Когда я пришел в узбекское консульство, мне сказали, что не видят причин давать мне новый паспорт. То есть они просто не хотят это делать, несмотря на то, что это незаконно. Соответственно, они должны либо лишить меня гражданства, либо дать этот паспорт. Я не вижу выхода - депортация при отсутствии паспорта может привести меня в тюрьму. В России есть правило - для того, чтобы получить гражданство, нужно официально отказаться от предыдущего. То есть, я сделал это 3 года назад, и жжег мосты, но российская сторона отказывается предоставлять мне гражданство», - рассказал The DairyNews Анвар Зуфаров.
 
В феврале его жена Анна Перова написала письмо в управление президента РФ. На днях им пришел ответ от управления по вопросам миграции Псковской области. В нем говорится, что Анвар Зуфаров не может претендовать на российское гражданство без нового паспорта Узбекистана.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 16 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31