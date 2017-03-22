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Библиотека для детей и юношества приглашает псковичей на выставку «Образы железной галактики»

22.03.2017 21:09 ПЛН, Псков

В Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, д.3) открылась выставка интерактивной скульптуры из металла.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, среди персонажей можно увидеть железных бодибилдеров, киборгов, динозавров, фантастическую технику, образы животных и людей (как они могли бы выглядеть, живя на другой планете), героя мультфильма «ВАЛЛ-И». Каждый персонаж наделен своим характером: упрямством, добродушием, самолюбованием, отвагой...
Автор скульптур, житель Плюссы Александр Кондрахин, стал осваивать технологии работы с металлом не так давно, а 4 месяца назад он собрал первую фигуру из отслуживших железных деталей. На выставке представлено более 30-ти экспонатов из металлолома, многие из которых могут двигать руками, ездить, поднимать штангу, что делает их привлекательными для детской аудитории. Эти скульптуры уникальны тем, что их не только можно, но и нужно трогать.
 
Экспозиция будет интересна как сильной половине человечества, которая попытается идентифицировать детали скульптур и определить их прежнее назначение, так и прекрасным дамам, которые узнают себя в образе железной барыши перед зеркалом или двух подруг за столиком в кафе. А железный кот Барсик и сбежавший от хозяев Шарик не оставят равнодушными ни одного зрителя.
 
В один из дней можно будет встретиться с создателем скульптур, задать интересующие вопросы, посетить авторскую экскурсию по выставке.
 
Выставка будет работать до середины апреля. Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей



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